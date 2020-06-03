Россиянам рассказали, как узнать о "прослушке" на телефоне

Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.

Также вас должно насторожить, если ваш телефон вдруг начинает "жить своей жизнью": включаться-выключаться, перегреваться, даже если вы его не используете, в нем быстро садится батарея, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на главу информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова.

По его словам, есть много вариантов прослушки, и разделить их можно на легальные и нелегальные. Если это легальные прослушки, то доступ к вашему телефону получают сотрудники ФСБ, МВД на основании решений судов либо других инстанций. Если речь идет о нелегальной прослушке – женами, мужьями, бизнес-конкурентами, – то выясняются другие варианты получения доступа к телефону.

Распознать это не всегда удается, поскольку применяется дорогостоящее оборудование вплоть до поддельных базовых станций, которые переключают сигнал нужного аппарата.

При этом, основными моментами, свидетельствующими о прослушке, можно считать наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, но которые стоят на вашем смартфоне, поэтому нужно регулярно проверять те приложения, которые у вас установлены, советует эксперт.

"Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается–выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки. Телефон перегревается, когда вы его не используете, – бывают из-за батарейки, из-за программного обеспечения подобные проблемы, – но если вы его не трогаете, то, по идее, он должен быть нормальной температуры", – объяснил Кусков.

Также, если в вашем смартфоне очень быстро садится батарея, значит, работает какая-то программа в фоновом режиме, и это тоже нужно выяснять.