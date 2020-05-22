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Россиянам рассказали, как защитить смартфон от мошенников

Новости. Общество
20:40, 22 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперты Роскачества предупреждают, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам.

Смартфоны содержат огромное количество информации о жизни человека, хранят его отпечатки пальцев и даже тайные секреты, поэтому не стоит пренебрегать цифровой безопасностью, чтобы эти данные не попали в руки мошенников, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Роскачество.

"Главная рекомендация, которую дает Центр цифровой экспертизы Роскачества – не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве, иначе вместе с доступом к устройству могут "утечь" и все ваши секреты", – считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Необходимо осторожно относиться к бесплатному контенту, а также избегать общественных сетей Wi-Fi, особенно не защищенных паролем. Кроме того, настоятельно не рекомендуется пользоваться общественным Wi-Fi для доступа в мобильный банк, а также не вводить номер карты нигде, кроме как на официальных и известных интернет-площадках для покупок.
 
"Если вам позвонили люди, представившиеся службой безопасности банка, не сообщайте им никакой важной персональной информации, а лучше завершите разговор и сами позвоните в банк по номеру, указанному на обороте вашей карты. Помните, что банк никогда не запросит у вас CVC-код и код из СМС", – подчеркивается в сообщении.

Роскачество не советует покупать смартфоны от малоизвестных компаний и у непонятных продавцов с рук: такие гаджеты могут быть заведомо заражены вредоносным программным ПО и почти наверняка "разлочены" (перепрошивка, получение root-прав), а значит, уязвимы для кибератак".
 
Не лишним будет установить на смартфон антивирус и регулярно его обновлять. "Сегодня, в ситуации, когда вместе со смартфоном в кармане вся наша жизнь – и работа, и кошелек, и репутация – рабочий антивирус – это как замок на двери в квартиру – необходимость", – подчеркивают эксперты.

Но при установке приложений важно внимательно прочитать, какие права оно запрашивает, чтобы не стать жертвой очередной киберуловки.

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Комментарии

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Роман
2020-05-22 21:27:51
Проще всего : не покупать его : и глаза сохраните и здоровье!
кир
2020-05-22 20:57:43
Не поможет без жестких, смертельных законов, на которые вы не готовы. Преступность всегда идет на шаг впереди. :)
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