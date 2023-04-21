Россиянам разрешили копить на дополнительную пенсию с помощью негосударственных фондов

Государство будет гарантировать сохранность средств долгосрочных взносов россиян, которые копят на пенсию.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 5 июля закон, который предполагает добровольное заключение договоров о долгосрочных сбережениях между гражданами и негосударственными пенсионными фондами. По такому договору будущий пенсионер обязуется выплачивать сберегательные взносы, а фонд — начать перечислять выплаты при наступлении такого основания, пишет «Парламентская газета».

Получать свои выплаты вкладчик сможет при наступлении одного из условий: достижения возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин либо по истечении 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора в пользу участника.

Кроме того, предполагается софинансирование взносов из федерального бюджета в течение первых трех лет. Порядок расчета размера дополнительного стимулирующего взноса определит правительство РФ. Однако такой взнос не сможет превышать 36 тысяч рублей в год.

«Государство гарантирует сохранность средств долгосрочных взносов в размере уплаченных взносов и доходов от их размещения в пределах 2,8 миллиона рублей», — заключил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Горицкий.