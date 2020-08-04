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Россиянам разрешили въезд в Черногорию

Новости. Общество
20:40, 04 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну.

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран, пишет издание "РИА Новости".

Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19.

С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.
 
Затем NKT определил список "зеленых стран", в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также "желтых стран", гражданам которых для въезда нужен результат ПЦР-теста не старше 71 часа. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.

Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет. Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

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