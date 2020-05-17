Россияне намерены избегать массовых мероприятий после снятия ограничений

Более четверти россиян заявили о намерении избегать массовых мероприятий, а почти треть собирается соблюдать дистанцию в общественных местах после снятия ограничений, вызванных коронавирусом.

По данным исследования холдинга "Ромир", о планах избегать посещения массовых мероприятий после снятия ограничений заявили 26% опрошенных, 29% сообщили аналитикам, что планируют соблюдать дистанцию в общественных местах.

Отказаться от поцелуев и рукопожатий планируют 12% опрошенных, а 9% респондентов заявили, что перестанут тереть памятники "на удачу".

После снятия ограничений 16% россиян будут регулярно пользоваться санитайзером, а 8% планируют использовать маски и перчатки, выяснили в "Ромир".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".