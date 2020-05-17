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Россияне намерены избегать массовых мероприятий после снятия ограничений

Новости. Общество
14:45, 17 Мая 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Более четверти россиян заявили о намерении избегать массовых мероприятий, а почти треть собирается соблюдать дистанцию в общественных местах после снятия ограничений, вызванных коронавирусом.

По данным исследования холдинга "Ромир", о планах избегать посещения массовых мероприятий после снятия ограничений заявили 26% опрошенных, 29% сообщили аналитикам, что планируют соблюдать дистанцию в общественных местах.

Отказаться от поцелуев и рукопожатий планируют 12% опрошенных, а 9% респондентов заявили, что перестанут тереть памятники "на удачу".

После снятия ограничений 16% россиян будут регулярно пользоваться санитайзером, а 8% планируют использовать маски и перчатки, выяснили в "Ромир".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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ники
2020-05-17 16:52:36
Ну .ну , через 2-3 месяца будем смотреть , кто и чего будет избегать и делать , когда холодильник опустеет окончательно .
David
2020-05-17 14:52:46
нормальные люди давно избегают эти ваши " массовые мероприятия" в стиле " строго режима", за желтым заборчиком!
Гость
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