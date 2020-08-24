Россияне нашли лазейки для отдыха в Европе

Российские туристы нашли лазейки для отдыха в европейских странах во время пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений.

Отмечается, что легально попасть в Европу в настоящее время можно только по уважительной причине – к примеру, при наличии вида на жительство, гражданства, права на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.

При этом в сети предлагается множество способов пересечь границу в обход существующих условий, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, россиянам предлагают оформить медицинские справки для выезда за рубеж за сумму от двух до 60 тысяч рублей, а по возвращении в Россию – готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Кроме того, для того, чтобы вылететь за пределы страны, путешественники могут воспользоваться либо прямыми вывозными рейсами и стыковочными маршрутами через Турцию и Великобританию, либо услугами частного бизнес-джета, либо трансфером через Белоруссию.

В свою очередь в правовой службе АТОР подчеркнули, что любые подобные практики являются нарушением закона, за которое как туриста, так и организатора выезда можно привлечь к ответственности.

"Мы настоятельно советуем туристам дождаться возобновления авиасообщения и спланировать свой отдых с привлечением профессиональных компаний – туроператоров, которые организуют тур в соответствии с законодательством и на условиях безопасности", – заключила глава службы Надежда Ефремова.