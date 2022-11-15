Россияне назвали 10 самых нелюбимых марок автомобилей

Значительная часть перечисленных автомарок оказалась из России.

Автомобильное издание «Ленты.ру» — автожурнал «Мотор» рассказал про голосование за автомобильные бренды, которые вызывают больше всего негативных эмоций у российских автовладельцев. Исследование провел портал «Дром», предложив респондентам оценить различные характеристики своих машин — от экстерьера до салона и двигателя. В итоге был составлен список из 10 анти-фаворитов, лидерами которого стали ИЖ, УАЗ и З. З. На четвертой строчке расположился южнокорейский Daewoo.

Позиции с пятой по седьмую заняты отечественными марками «Москвич», ГАЗ и Lada. Восьмой оказалась Vortex, выпускавшая в Таганроге копии Chery, а девятой — итальянский Fiat. На десятом месте антирейтинга расположилась сама Chery, которая, к слову, стала самым популярным иностранным брендом на российском рынке по итогам ноября с результатом 5537 проданных автомобилей.

Наиболее высоко российские автовладельцы оценили машины премиум-марок. В списке фаворитов оказались японские Lexus и Infiniti, а также британский Jaguar и немецкий Porsche, получившие высшие оценки по ряду параметров.