Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 12
Сегодня 09:10
В Карелии клещи проснулись на месяц раньше обычного 2
Сегодня 07:15
Водитель большегруза, совершивший смертельное ДТП, остался на свободе и с правами 5
Сегодня 15:13
Арестованный хозяин торгового центра "Ягуар" в Петрозаводске написал явку с повинной 15
Сегодня 13:54
Небо подарило Петрозаводску любовь (ФОТОФАКТ) 3
Сегодня 09:53
Ветром повалило огромную ель на автостоянку в Петрозаводске 3
Сегодня 06:55
В Петрозаводске появятся две самые большие школы в Карелии 16
Сегодня 11:57
Водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска (ВИДЕО) 20
Сегодня 10:45

Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля

Новости. Общество
22:00, 25 Марта 2021
фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Загрузка...

Главные сложности, с которыми россияне столкнулись при продаже автомобиля: назвать правильную цену за свою машину, не потратить слишком много времени на показ и не дать покупателю себя обмануть.

Об этом рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".

"Среди главных сложностей продажи авто россияне назвали оценку: респондентам было сложно понять, насколько указанная цена была актуальна рынку. Так ответили 32% опрошенных", - сообщили эксперты сервиса.

Чуть более четверти автовладельцев (26%) указали, что потратили слишком много времени на показ своей машины. Еще 14% респондентов переживали, что покупатель может их обмануть, а 12% опрошенных не понравилось общаться с незнакомыми людьми.

Около 11% россиян испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% граждан было сложно разобраться в процессе продажи и документах.

Более половины автовладельцев (51%) при продаже автомобиля готовы воспользоваться услугами личного помощника. Около 43% респондентов намерены обратиться к помощнику, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, 37% нуждаются в нем для переговоров с покупателем, а 32% необходимо личное сопровождение на сделке.

Сервис проводил исследование в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:28
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
"Школа – фантастическая!"
Сегодня 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 12
Сегодня 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 6
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»