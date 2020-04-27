Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию

ВЦИОМ накануне опубликовал данные опроса о том, какие поправки в Конституцию жители России считают самыми важными.

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа, которые приводит РБК.

Также 94% россиян посчитали важной поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России.

Следом идут поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны (93%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%). В пятерку важнейших поправок в социальной сфере также вошел пункт об установлении МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).

О том, какие наиболее значимые поправки в Конституцию участники опроса выделили в сфере защиты суверенитета государства, в политической сфере и среди поправок, относящихся к убеждениям граждан, читайте здесь.

Напомним, "Столица на Онего" совместно с Центральной избирательной комиссией Карелии реализует специальный информационный проект, посвященный предстоящему Общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России.

Для этого мы подготовили специальную площадку, где рассказываем о сути поправок, которые предлагается внести в Основной закон страны, а также о том, как будет проходить процедура голосования.

Напомним, что Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые сроки определят по мере развития ситуации.

Ожидается, что голосование может быть проведено в конце июня – начале июля.