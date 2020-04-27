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Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию

Новости. Общество
13:16, 28 Апреля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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ВЦИОМ накануне опубликовал данные опроса о том, какие поправки в Конституцию жители России считают самыми важными.

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа, которые приводит РБК.

Также 94% россиян посчитали важной поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России.

Следом идут поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны (93%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%). В пятерку важнейших поправок в социальной сфере также вошел пункт об установлении МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).

О том, какие наиболее значимые поправки в Конституцию участники опроса выделили в сфере защиты суверенитета государства, в политической сфере и среди поправок, относящихся к убеждениям граждан, читайте здесь.

Напомним, "Столица на Онего" совместно с Центральной избирательной комиссией Карелии реализует специальный информационный проект, посвященный предстоящему Общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России.

Для этого мы подготовили специальную площадку, где рассказываем о сути поправок, которые предлагается внести в Основной закон страны, а также о том, как будет проходить процедура голосования.

Напомним, что Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые сроки определят по мере развития ситуации.

Ожидается, что голосование может быть проведено в конце июня – начале июля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-28 14:31:59
Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела —
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись —
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
"Дорогая передача", Владимир Высоцкий.

Чего возбудились "спецы" по конституции?
Вас спрашивать никто не будет. Вы простые дела выполнять не можете без начальника.
User
2020-04-28 14:39:20
кир, законы Ньютона в школе учить надо было, особенно третий. :)
Zim
2020-04-28 14:04:13
А кто-нибудь представляет как эти «самые важные поправки» отразятся на жизни конкретных людей например в Красноярске или в Челябинске, или в Нюхче?
User
2020-04-28 14:04:02
А что за тишина про поправку об обнулении? За нее никто не высказался? Что же "специальная площадка" не рассказывает о сути этой главной поправки? Вот так вот эта "специальная площадка" объясняет пакетный плебисцит:
"Предлагаемые поправки в Конституцию РФ невозможно разбить по отдельным пунктам, так как они носят всеобъемлющий характер и связаны друг с другом.

Достижение целей, стоящих перед российским государством и закрепляемых в новой редакции Конституции, возможно только при реализации всех мер в комплексе. Только в этом случае внесенные изменения скажутся на улучшении качества жизни каждого российского гражданина.

Поэтому в рамках Общероссийского голосования предлагается одобрить изменения в Конституцию в целом. Это будет единый законопроект."
Что это, если не откровенная ложь?!
бюджет
2020-04-28 13:50:19
Надо заниматься не словоблудием, а КОНКРЕТНО НАПЕЧАТАТЬ отдельной "книжкой", как сказала попрыгунья, ВСЕ вносимые изменения! Или "следы" болтовни оставлять не хотят?
Ткачев
2020-04-28 14:41:42
бюджет, Они не только напечатаны, но уже и продаются вот уже месяц как. ..., ... .(Лавров)
новый
2020-04-28 13:50:19
Все поправки важны и нужны. Главное либерастню зачистить, чтобы воду не мутили и не гадили. Обнародовать списки иноагентов всенепременно.
Гость
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