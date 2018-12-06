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Новости. Общество
14:25, 06 Декабря 2018
фото: партия "Яблоко" / Twitter

"Россияне относятся к деяниям власти с пониманием и сочувствием, пока та не начинает сооружать у них под окнами помойку"

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Историк и общественник Андрей Бутвило о том, почему россияне к любым деяниям власти относятся с пониманием и сочувствием.

Накануне Дня российской Конституции за репост посадили на 25 суток 77-летнего диссидента и правозащитника Льва Пономарева. Отдадим должное власти: трудно придумать что-либо более убедительное для наглядной демонстрации особенностей "суверенной" российской демократии. Воздадим должное и российскому народу, в большинстве своем еще с советских времен воспринимающего всех этих диссидентов как городских сумасшедших. Страшно далеки они от народа. Еще более страшно близка к народу власть.

Сегодня мы имеем замечательную возможность сравнивать реакцию населения на действия властей в России и во Франции. И соответственно - поведение властей. Французы, безусловно, слегка погорячились. Как тут не вспомнить классическое: "Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?" Однако власти, поворчав на проистекающий из уничтожения стульев убыток для казны, вынуждены были пойти на попятную.

Россияне же относятся к деяниям власти с пониманием и сочувствием. Пока, конечно, та не начинает сооружать у них под окнами столичную помойку, как это произошло в Архангельской области, где в минувшие выходные на митинги вышло около 30 тысяч человек, принявшихся высказывать всевозможные добрые пожелания в адрес губернатора. Тот поначалу попробовал что-то невразумительно бубнить про экстремизм, но был срочно вызван в Москву, где прослушал политинформацию о том, что в нынешней ситуации чиновникам следует "фильтровать базар", и по возвращении обрушился уже на анонимных созидателей московской гипер-помойки за то, что те народу не обрисовали наглядно весь масштаб свалившейся на него благодати. Продолжение следует. Думаю, что в Пряжинском районе его ждут с особым интересом.

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