890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
26.07.2020 21:40
"Для меня это человек, который заслуживает сурового наказания" 23
26.07.2020 14:03
Пьяный водитель съехал в кювет в Карелии
26.07.2020 13:28
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Петрозаводске 4
Сегодня 06:40
Власти Карелии провалили план по сбору доходов от продажи активов 5
26.07.2020 16:06
Патриотический фестиваль прошел в Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий (ФОТО) 12
26.07.2020 14:48

Россияне продолжают заражаться COVID-19

Новости. Общество
10:49, 27 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 818120, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки коронавирус в стране обнаружили у 5635 человек.

Число уже выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян возросло на 3079 – до 603329.

Уже вылечились около 74% всех заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России на 85. Всего умерли 13354 пациентов с ковидной инфекцией.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 27 июля составило 2179.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-27 12:04:24
Ну так вакцины же нет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
21.07.2020, 09:28
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
Сегодня 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»