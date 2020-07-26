Россияне продолжают заражаться COVID-19

Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 818120, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки коронавирус в стране обнаружили у 5635 человек.

Число уже выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян возросло на 3079 – до 603329.

Уже вылечились около 74% всех заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России на 85. Всего умерли 13354 пациентов с ковидной инфекцией.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 27 июля составило 2179.