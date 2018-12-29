Россияне рассказали, что хотели бы попросить у Деда Мороза

Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровья себе и близким, а также мира во всем мире.

Здоровья пожелали 37 процентов респондентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ. "Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45 процентов) и женщины (42 процента)", — говорится в исследовании.

Затем в списке желаний россиян следуют мир во всем мире (десять процентов), материальное благополучие (девять процентов), квартира, карьерный рост, благополучие всем людям (по пять процентов).

По данным опроса, в письме Деду Морозу россияне также пожелали бы процветания России, счастья, повышения пенсий и уровня жизни, понижения цен, благополучия в семье, путешествий, стабильности, закрыть все кредиты и долги и удачи.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 14 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.