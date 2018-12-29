Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 29 Декабря 2018
фото: Pixabay

Россияне рассказали, что хотели бы попросить у Деда Мороза

Загрузка...

Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровья себе и близким, а также мира во всем мире.

Здоровья пожелали 37 процентов респондентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ. "Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45 процентов) и женщины (42 процента)", — говорится в исследовании.

Затем в списке желаний россиян следуют мир во всем мире (десять процентов), материальное благополучие (девять процентов), квартира, карьерный рост, благополучие всем людям (по пять процентов).

По данным опроса, в письме Деду Морозу россияне также пожелали бы процветания России, счастья, повышения пенсий и уровня жизни, понижения цен, благополучия в семье, путешествий, стабильности, закрыть все кредиты и долги и удачи.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 14 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-12-29 21:11:37
Народ у нас не изменяет своим принципам и всегда желает мира во всём мире! Когда же мы научимся желать достойной жизни, социальной справедливости, стабильной экономической ситуации в стране.Неужели мы настолько зомбированы всякими СМИ , что не замечаем очевидного?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2018, 13:43
Президиум Верховного суда РФ отменил собственное решение по делу Алиханова, его снова забрали в СИЗО
26.12.2018, 21:30
Жена футболиста Мамаева разделась в ванной
28.12.2018, 17:07
СРОЧНО: Один ребенок погиб, двое детей травмированы в ДТП в Карелии
23.12.2018, 14:00
ВИДЕО: На площади Кирова в Петрозаводске неизвестный сломал "звездные ворота"
25.12.2018, 08:00
"Иду по жизни с высоко поднятой головой"
25.12.2018, 07:15
ФОТО: Стали известны подробности страшной аварии в Прионежье, где погибла водитель иномарки

Аналитика

Сегодня 17:12
Тема недели
Хроника ушедшего времени: Главные события 2018-го 1
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
Независимость судей остается невостребованной 3
Сегодня 17:11
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег
Сегодня 12:57
Роман Гольцев: "Ждать идеального времени бессмысленно" 3
28.12.2018 09:53
"Мы становимся все больше и лучше" 2
27.12.2018 14:46
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:11
Личное мнение
"Пощады не будет никому" 2
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
Большая мечта маленького футболиста
Сегодня 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 2
27.12.2018 09:59
Как отпраздновать Новый год и не остаться без глаз 1
25.12.2018 11:03
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
10.12.2018 10:39
все фото и видео

Опрос

Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»