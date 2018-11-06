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Новости. Общество
22:00, 06 Ноября 2018
фото: cilfa / CC0 Public Domain

Россияне рассказали, на что бы потратили сто тысяч долларов

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Более половины россиян, окажись у них сумма в сто тысяч долларов, предпочли бы приобрести недвижимость.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного международной платежной системой Masterсard, передает РИА Новости.

"В ходе исследования респондентам был задан вопрос: "Если бы вам дали сто тысяч долларов, как бы вы предпочли потратить эту сумму?" Большинство опрошенных (52%) использовали бы эти деньги для улучшения жилищных условий или покупки недвижимости. Около трети респондентов выбирают приобретение машины (29%) и путешествия (28%)", — сообщили в Masterсard.

Исследование также показало, что десять процентов респондентов готовы пожертвовать часть суммы на благотворительность. Почти пять процентов отметили, что ранее уже делали пожертвования. Большинство переводов было предназначено для помощи больным детям.

Исследование проводили в декабре 2017 года среди держателей карт из Москвы, а также городов России, численность населения которых превышает 250 тысяч человек. Респондентами выступили мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет.

Кроме того, в Masterсard изучили динамику распространения безналичных платежей в России. В 2017-м платить наличными предпочли 23% опрошенных. Более половины респондентов (56%) отметили, что предпочитают чередовать оплату картой и наличными, а 21% — оплачивают покупки только картами. Доля держателей карт в России составила в 2017 году 88%.

Большинство участников опроса (70%) — обладатели зарплатных карт. Число опрошенных, которые оплачивают покупки банковской картой не реже раза в неделю, составило 75%, из них 25% — ежедневно. При этом россияне оплачивают безналично и крупные, и недорогие покупки. Примерно 20% участников опроса отметили, что предпочитают использовать карты даже для мелких трат, например проезда в автобусе. В 2017 году средняя стоимость покупки, для оплаты которой потребитель скорее использует карточку, чем наличные, составила 743 рубля.

Компания Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число транзакций превышает 22 миллиарда в год.

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