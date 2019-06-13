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Новости. Общество
20:40, 13 Июня 2019
фото: pixabay.com

Россияне рассказали о желаниях на 1 млн долларов

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По мнению доктора социологических наук Андрея Милехина, россияне готовы вложить деньги в безопасность.

В случае выигрыша в лотерею 1 млн долларов  многие россияне (25%) потратили бы деньги на образование и медицинское обслуживание для себя и своих близких. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир".

На машину, недвижимость и другие предметы роскоши их потратили бы 24% респондентов. Отмечается, что в 2006 и 2012 годах о таких желаниях заявляли 33% россиян, пишет Lenta.ru.

Еще 18% опрошенных сказали, что в случае выигрыша положили бы деньги в банк, 15% создали бы свой бизнес, 4% отдали бы средства на благотворительность.

Исследователи отмечают, что в путешествие отправились бы всего 5% респондентов, тогда как в 2012 году о таком желании заявили 8%. 

По мнению доктора социологических наук Андрея Милехина, результаты исследования говорят о том, что россияне "становятся более рациональными и финансово подкованными", поскольку их заботит в основном создание собственной безопасности, а не приобретение предметов роскоши.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов России.

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