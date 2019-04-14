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Новости. Общество
10:46, 14 Апреля 2019
фото: pixabay

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

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Россияне стали меньше экономить в путешествиях и реже отказываться от шопинга и аренды автомобиля.

Сервис бронирования опросил более 23 тысяч человек из 22 стран. Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие. Оказалось, что четверть российских туристов – 24% - готовы выделить из бюджета на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей на семью, пишет РИА Новости.

Каждый пятый респондент сказал, что эта сумма - от 20 до 50 тысяч рублей, а 14% сообщили, что их бюджет на отпуск – от 7,5 до 20 тысяч рублей.

От 100 до 150 тысяч рублей готовы потратить на летнее путешествие лишь 13% опрошенных, а более 150 тысяч рублей – только 7%.

При этом в текущем году уменьшилось число путешественников, готовых ради экономии жертвовать в отпуске комфортом. Число людей, планирующих сократить траты на шопинг, за год снизилось с 48% до 44%. Отказаться от аренды автомобиля готовы 40% россиян, а годом ранее их было на 3% больше.

При этом путешественники активно осваивают другие способы снижения расходов. В частности, 33% опрошенных стали выбирать безвизовые направления, чтобы не платить за право на въезд в страну.

Более трети россиян (38%) ради накоплений на отпуск в будни отказываются от походов в кафе и рестораны. Каждый десятый турист, чтобы иметь средства на поездки, экономит на карте в спортклуб, а каждый седьмой - не пользуется платным контентом в интернете.

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