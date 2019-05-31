Россияне стали меньше курить, заявили в Минздраве

Распространенность табака среди россиян значительно снизилась, однако около 29% граждан продолжают курить.

"Согласно данным ВЦИОМ, распространенность потребления табака (курения сигарет) среди взрослого населения в России снизилась с 38% в 2011 году до 29% в 2018 году", – говорится в сообщении.

При этом возраст, в котором дети приобщаются к табаку, увеличился в России за последние 20 лет, если раньше дети начинали курить до 10 лет, то сейчас пробуют табак в 13-14 лет, пишет издание "РИА Новости".



В целом, наблюдается существенное снижение распространенности потребления табака среди детей – за последние 10 лет почти в 2 раза меньше подростков стали курить.

А вот распространенность электронных средств доставки никотина в России среди детей 13-15 лет значительно выше, чем среди подростков старше 15, так как подобная продукция похожа на современные гаджеты, которые как раз и привлекают эту возрастную группу.

В конце марта правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, и рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.