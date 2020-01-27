Россияне теперь смогут получать справки о трудовой деятельности в МФЦ

Правительство России дополнило перечень государственных и муниципальных услуг МФЦ.

Российские граждане смогут получать сведения о своей трудовой деятельности не только в отделениях Пенсионного фонда, но и в МФЦ, сообщает "Парламентская газета".

"Пенсионный фонд будет предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан по экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 января у россиян появилась возможность направлять налоговые декларации по 3-НДФЛ через отделения МФЦ, а также через них получать от налоговых органов документы.