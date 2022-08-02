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Россияне в июле закупили рекордный объем валюты и вывели миллиарды долларов за рубеж

Новости. Общество
20:30, 11 Августа 2022
фото: © shutterstock

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В июле покупки валюты за вычетом продаж на Мосбирже выросли до 237,1 млрд рублей.

Центробанк со ссылкой на новый «Обзор рисков финансовых рынков» сообщил о том, что в июле россияне закупили рекордный объем валюты на бирже. Об этом пишет «Лента.Ру».

Впервые за долгое время физические лица стали крупнейшими нетто-покупателями иностранной валюты — во второй половине июля объем покупок за вычетом продаж составил 237,1 миллиарда рублей по сравнению со 176,1 миллиарда в июне. Граждане в основном приобретали валюту через банки — организации переводили средства на зарубежные счета.

Несмотря на высокий спрос, остатки на валютных банковских счетах сократились в июле на 3 миллиарда долларов. Таким образом, россияне, скорее всего, закупали валюту по низкому курсу и впоследствии переводили ее за рубеж. Регулятор напомнил, что «в условиях текущей геополитической обстановки рекомендует принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран».

Также иностранная валюта пользовалась спросом у дружественных нерезидентов, прежде всего банков Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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