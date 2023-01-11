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Россияне выбрали главных персон года — политика, спортсменку и писателя

Новости. Общество
22:00, 11 Января 2023
фото: © nikkytok / shutterstock

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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса о главных персонах минувшего года.

По данным ВЦИОМ, российским политиком минувшего года по версии россиян стал Владимир Путин (55%). Президент России неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений (с 2006 г.) — в ходе декабрьских опросов его в среднем называл каждый второй россиянин (53%). Максимум пришелся на 2014–2015 годы — 71-74%.

Следом за Владимиром Путиным с ощутимым отрывом следует председатель Правительства РФ Михаил Мишустин: политиком 2022 года его считает каждый пятый опрошенный (21%). В топ-3 премьер-министр входит третий год подряд — с приходом в Правительство в 2020 году. На третьей строчке министр иностранных дел Сергей Лавров (13%). Каждый десятый назвал министра обороны Сергея Шойгу (10%). Попал в народный рейтинг и ушедший из жизни основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский (5%). Четверть россиян затруднились назвать политика 2022 года (25%), ответили, что таких нет 7%.

Содержательный ответ на вопрос о спортсменах минувшего года смогли дать треть россиян (31% vs. 75% на предыдущий вопрос о политиках). На первом месте олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (7%). Далее следуют лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%). По 2% назвали призеров Олимпийских игр в одиночном фигурном катании Анну Щербакову и Александру Трусову. Таким образом, в ответах россиян отмечается некоторый перекос в пользу фигуристов — в общей сложности бывших и действующих чемпионов в этом виде спорта назвали 14%.

Как показывают ответы россиян в разные годы, вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях. Пять раз (2006–2007 гг., 2012–2014 гг.) его возглавлял один из самых титулованных фигуристов России Евгений Плющенко. В 2018 году — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (11%). Двумя годами позже — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (2020 г. — 10%).

Вовлеченность россиян в спортивную повестку зависит от их медиапредпочтений. Содержательный ответ чаще давали активные пользователи интернета (33%) и россияне, предпочитающие гибридную модель медиапотребления (35%). В группе активных телезрителей эта доля в 1,7 раза ниже (19%).

Наиболее сложным россиянам показался вопрос о писателе минувшего года, он вызвал затруднения у 75%. В числе содержательных ответов — Захар Прилепин (4%), Александр Пушкин (2%) и Виктор Пелевин (2%).

На протяжении 11 лет (2006–2018 гг.) рейтинг писателей года возглавляла Дарья Донцова, в 2011 она разделяла первое место с Борисом Акуниным (по 3%), в 2017 — с Борисом Акуниным и Захаром Прилепиным (по 2%), годом позже — с Александром Пушкиным и Захаром Прилепиным (по 2%).

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