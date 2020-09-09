Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ефремов может избежать колонии, считает правозащитник 10
09.09.2020 21:30
Кирха – в подарок 2
Сегодня 11:10
Два водителя погибли при столкновении грузовиков на трассе в Карелии
Сегодня 14:38
Опубликованы кадры с места страшной аварии в Карелии, где погибли два человека (ФОТО)
Сегодня 15:52
Мишустин подписал распоряжение о сентябрьских выплатах на детей безработным родителям
09.09.2020 21:05

Россиянин украл миллион рублей, чтобы стать Робин Гудом

Новости. Криминал
19:40, 10 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Приаргунском районе Забайкалья задержали мужчину, который признался, что нашел украденным деньгам необычное применение.

В полицию поступило сообщение от владельца торгового бутика, расположенного на втором этаже одного из торговых центров поселка Приаргунск.

Подозреваемый проник в один из бутиков торгового центра поселка Приаргунск и унес три ноутбука и сейф, в котором лежали 800 тысяч рублей, сообщает издание "РИА Новости".

Мужчину удалось задержать и доставить в отделение, где он признался в содеянном.

По словам забайкальского Робин Гуда, часть денег он раздал просившим милостыню, а часть поместил в ящики для пожертвований. В МВД края проверяют эту информацию. У подозреваемого изъяли 57 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в крупном размере, а мужчину заключили под стражу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-10 19:51:41
А фигли, ежели в поселке в торговом центре бутик на втором этаже. Тем более в Забайкалье.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"

Чтиво

Сегодня 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 3
Сегодня 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»