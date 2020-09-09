Россиянин украл миллион рублей, чтобы стать Робин Гудом

В Приаргунском районе Забайкалья задержали мужчину, который признался, что нашел украденным деньгам необычное применение.

В полицию поступило сообщение от владельца торгового бутика, расположенного на втором этаже одного из торговых центров поселка Приаргунск.

Подозреваемый проник в один из бутиков торгового центра поселка Приаргунск и унес три ноутбука и сейф, в котором лежали 800 тысяч рублей, сообщает издание "РИА Новости".



Мужчину удалось задержать и доставить в отделение, где он признался в содеянном.



По словам забайкальского Робин Гуда, часть денег он раздал просившим милостыню, а часть поместил в ящики для пожертвований. В МВД края проверяют эту информацию. У подозреваемого изъяли 57 тысяч рублей.



Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в крупном размере, а мужчину заключили под стражу.