Россиянин умер, прокатившись на американских горках

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фото: © pixabay.com
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Прокуратура начала проверку после того, как в парке развлечений в Перми во время запуска аттракциона получил травмы оператор, впоследствии скончавшийся.

Трагический инцидент в парке развлечений имени Максима Горького произошел 28 августа. При тестировании "Американских горок" одна из кабинок ударила оператора по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой через некоторое время скончался в больнице, пишет издание "РИА Новости".
 
"Прокуратура Свердловского района Перми организовала проверку по факту происшествия в Центральном парке развлечений им. Горького. В ходе надзорных мероприятий… будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда. В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Аттракцион пока не работает. Проверку также начали следователи.

В парке имени Горького ранее произошли еще несколько ЧП, при которых были травмированы посетители. В 2013 году 38-летняя женщина выпала из кабинки во время катания на аттракционе Twister Coaster и получила серьезные травмы. В 2015 году следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после падения 11-летней девочки с "Тарзанки". Медики зафиксировали у нее множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы.

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