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Россиянка перевела мошенникам 400 миллионов рублей

Новости. Криминал
19:40, 19 Мая 2021
фото: © freepik.com/katemangostar
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В 2020 году мошенники, представившиеся сначала работниками банка, а затем – сотрудниками ФСБ, похитили у женщины 400 миллионов рублей.

В России в прошлом году зафиксировали рекорд по объему украденных средств у банковского клиента. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, передает корреспондент РБК.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 млн руб.», — рассказал Велигодский. Речь идет о схеме, когда жертва сама снимает деньги со счета и переводит их на счет мошенников в другой банк.

По словам представителя Сбербанка, мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого она является, и заявили, что «сейчас будут спасать деньги». Женщина согласилась и сообщила им, что у нее на счету было 14 млн руб. «Они говорят: отлично, берем, снимаем и несем», — рассказал Велигодский.

После этого женщина сообщила мошенникам, что на счету в другом банке у нее хранятся еще 380 млн руб. «Они такие: мы сейчас с вами общаться не будем, это деньги очень серьезные. Сейчас вам позвонит «сотрудник ФСБ» и будет вами заниматься. Ей позвонили «ФСБ» и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», — пересказал этот случай Велигодский.

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