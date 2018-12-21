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Новости. Экономика
22:00, 21 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Российская экономика столкнется с новыми шоками

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Руководители и профессора Российской школы экономики (РЭШ) назвали главные события 2018 года и дали прогноз на 2019-й.

Среди главных событий 2018 года в РЭШ называют ужесточение внешнеэкономических санкций (прямое влияние от них не очень велико, но они отпугивают иностранных инвесторов), новый майский указ президента Владимира Путина (он показывает отсутствие стратегического плана у правительства и необходимость руководить страной «с самого верха»), пенсионную реформу (она подорвала социальный договор между властью и населением), чемпионат мира по футболу (внес вклад в ВВП, спровоцировал государственные субсидии и инвестиции), пишет "Лента.ру".

Чуть менее важными авторы считают снижение ключевой ставки Центробанка (привело к росту жилищного и потребительского кредитования) и «освобождение» экономики от влияния нефтяных цен (ни рост, ни падение котировок не влияют на наполнение бюджета).

Также составители выделили четыре важных события, которые, по их мнению, произойдут в российской экономике в 2019 году. Главное из них — введение новых жестких санкций, которое на этот раз может включать запрет на покупку госдолга и отключение от системы межбанковских коммуникаций SWIFT.

Также упоминаются эффект от спада мировой экономики (он может лишить Россию «шансов на заметный рост» и замедлить торговлю), эффект от повышения НДС с 18 до 20 процентов (немного разгонит инфляцию и замедлит рост ВВП) и от налогового маневра в нефтяной отрасли (сделает цены на внутреннем рынке более чувствительными к мировым котировкам).

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