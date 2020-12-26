Российская статистика заболеваемости коронавирусом не радует – снова более 28 тыс инфицированных за сутки

За последние сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах.

За последние сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 4 240 (15,0%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 450 829. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 24 390 человек.



За последние сутки подтверждено 552 летальных исхода с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 54 778.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 89 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 494 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27.12.2020 остаются 656 105 человек.

Ранее сообщалось, что общее число зараженных коронавирусом в России за время эпидемии превысило 3 млн человек.