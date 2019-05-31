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Новости. Общество
22:00, 31 Мая 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Российские дети стали чаще жаловаться на взрослых

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Несовершеннолетние россияне стали чаще обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребенка.

Об этом детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала президенту России Владимиру Путину, пишет "Лента.ру".

По ее словам, количество таких обращений увеличилось на 14,5 процентов. Всего за последний год в аппарате рассмотрели 8 тысяч обращений. Кузнецова отметила, что как правило это вопросы имущественного характера и вопросы, связанные с воспитанием.

"С одной стороны, это положительный сигнал, что дети доверяют и пишут нам. Мы сегодня открыты, и через социальные сети к нам можно обратиться, написать напрямую. Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы", — отметила Кузнецова.

В качестве примера детский омбудсмен привела случай, когда к ней обратились ученики из одного класса, которые попросили поговорить с администрацией школы. В чем заключался конфликт — Кузнецова не уточнила, но заметила, что он был исчерпан.

Она также отметила, что по итогам последнего мониторинга Рособрнадзора только 16,5 процента воспитательных программ соответствуют существующим нормам. "К сожалению, в этом направлении предстоит еще большая работа", — посетовала Кузнецова.

Больше всего нарушений было выявлено в детских домах и интернатах. По словам Кузнецовой, находящиеся там дети относятся к самой незащищенной категории. "Для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить", — заявила она.

Ранее Кузнецова сообщала, что в России число детских самоубийств увеличилось с 2017 года и достигло почти 800 случаев. Такие данные свидетельствуют о том, что "дети предоставлены сами себе, их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого", считает омбудсмен.

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