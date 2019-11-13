Российские футболисты отказались играть в новой форме

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Футболисты сборной России проведут ближайшие матчи в старой форме.
Презентация формы национальной команды на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября. Позднее появилась информация, что руководство РФС и некоторые футболисты недовольны новой экипировкой, пишет издание "РИА Новости".
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", – говорится в сообщении.
Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года после победы над киприотами (5:0) в матче отборочного турнира.
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