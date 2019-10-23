Российские и финские композиторы приедут в Петрозаводск

С 30 октября по 1 ноября пройдет международная творческая встреча юных композиторов и преподавателей всех специальностей, сообщили в Минкультуры Карелии.

Творческая лаборатория имеет два направления – образовательное и конкурсное; участие в ней бесплатное. Юных композиторов и педагогов ждут встречи с композиторами из Латвии, Санкт-Петербурга и Карелии, творческие задания и work-shop, мастер-классы, концерты, экскурсии, встречи с новыми людьми, призы и подарки. Награждение и гала-концерт победителей состоится 1 ноября в 18.00 в большом зале Петрозаводской государственной консерватории.

Около 50 заявок поступило на образовательное и конкурсное направление. В конкурсе участвуют 28 сочинений, из которых 13 прошли во второй тур. Их можно будет услышать в живом исполнении в Петрозаводске. В лаборатории участвуют преподаватели и учащиеся из Москвы, Самары, Ярославля, Сыктывкара, Пудожа, Пряжи, Олонца, Костомукши, поселка Надвоицы, из финских городов Керава, Эспоо, Вантаа и др. В программе – мастер-классы, творческие встречи с композиторами и музыкантами, work-shop по аранжировке и композиции, экскурсия "По композиторским местам", прослушивание участников конкурса юных композиторов, прошедших во второй тур конкурса, авторский концерт композитора из Латвии Анны Вейсмане, творческая встреча с гитаристом и композитором Михаилом Магнитским.

Вход на все мероприятия свободный.

Подробная информация в группе "ВКонтакте".