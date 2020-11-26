Российские паспорта приобретут вид пластиковых карт

Пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в конце 2021 года.

Российские паспорта с электронным носителем информации выпустят в виде пластиковых карт. В них будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД РФ, электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". При этом в случае утери паспорт можно будет быстро заблокировать.

Предполагается, пилотный проект по внедрению цифровых паспортов будет запущен в Москве в декабре 2021 года.