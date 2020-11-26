Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бизнесмен пришел на свадьбу с шестью беременными от него подругами (ВИДЕО) 1
26.11.2020 23:30
Появилось объяснение, зачем частному инвестору арендовать территорию рядом с горой Воттоваара 4
Сегодня 10:55
Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии 19
Сегодня 09:18
Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России
26.11.2020 21:05
Сегодня в тяжелом состоянии в стационарах Карелии находится уже 81 больной коронавирусом 11
Сегодня 09:42
В матерном словаре россиян ожидается пополнение из-за коронавируса, считает филолог 1
26.11.2020 21:30

Российские паспорта приобретут вид пластиковых карт

Новости. Общество
20:40, 27 Ноября 2020
фото: © Екатерина Штукина / РИА Новости
Загрузка...

Пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в конце 2021 года.

Российские паспорта с электронным носителем информации выпустят в виде пластиковых карт. В них будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД РФ, электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". При этом в случае утери паспорт можно будет быстро заблокировать.

Предполагается, пилотный проект по внедрению цифровых паспортов будет запущен в Москве в декабре 2021 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 4
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»