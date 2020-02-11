Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Отечественные производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Как рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, оперативный обмен информацией между ведомством и ведущими игроками рынка легкой промышленности показал: российские предприятия уже приступили к поиску альтернативных источников сырья, партнеров, которые расположены вне Китая, пишут "Известия".



В первую очередь речь идет о тканях и фурнитуре, которая сейчас производится на фабриках в КНР. По его словам, пока этим вопросом заняты несколько десятков российских компаний. Всего на рынке 26 тысяч мелких, средних и крупных отечественных предприятий.

Китайских партнеров могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и ряда азиатских стран.

По словам замминистра, сейчас у российских производителей нет форс-мажорной ситуации: в настоящий момент у многих предприятий на складах есть заранее подготовленное сырье. Китай в январе уходит на празднование Нового года и приступает к работе в первых числах февраля, поэтому наши производители заранее формируют запасы материалов на I квартал каждого года.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сказал: если российским компаниям потребуется искать новых партнеров, это грозит им удорожанием процессов.

"Производители работают с Поднебесной (с Китаем, – прим. ред.), из-за того что это позволяет им снижать издержки – на уровне 10-15%, – пояснил он. – Налаживание процессов заново грозит не только новыми ценами на сырье, но и повышением стоимости логистики, временными затратами на поставки".

В итоге из-за переориентации на других поставщиков цены на продукцию, в которой ранее использовались китайские ткани и работа их фабрик, могут вырасти на 20%, подсчитал эксперт.