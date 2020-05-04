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Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Новости. Общество
10:32, 05 Мая 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет издание "РИА Новости".

Как уточняется в документе в 2021-2024 годах субъекты ежегодно должны будут выплачивать по пять процентов долга, а в 2025-2029-х – оставшуюся сумму равными частями. При этом у них есть возможность досрочно погасить задолженность.

Вырученные средства главы регионов смогут направить на борьбу с Covid-19, а также на компенсацию сокращения доходов. Таким образом можно будет обеспечить устойчивость экономики в непростой социально-экономической ситуации.

 
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