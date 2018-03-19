Российских политэмигрантов становится в Финляндии все больше

В 2017 году количество заявлений от граждан России на предоставление убежища выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Начальник отдела по делам беженцев Иммиграционного ведомства Эско Репо сказал, что изменения в российском законодательстве незамедлительно сказываются на числе беженцев. Так, после того как Верховный суд России запретил весной прошлого года деятельность "Свидетелей Иеговы"*, выросло число ходатайств от членов этой организации.

Другими основными группами беженцев из России являются политические активисты и представители ЛГБТ-сообщества. В 2013 году вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, из-за чего положение сексуальных меньшинств в обществе заметно ухудшилось. Политические активисты же в последнее время нередко обвинялись в террористической деятельности, за которую может грозить более десяти лет тюремного заключения.

В целом в отношении граждан России речь идет о нескольких сотнях беженцев.

"Был небольшой период спада, но в прошлом году число вновь возрасло. Ходатайств было подано больше четырехсот, тогда как годом ранее – 192. За начало этого года поступило 73 заявления", – сообщил Репо.

В прошлом году лишь 21 россиянин, приехавший в Финляндию как беженец, получил вид на жительство. Из них 12 человек получили убежище, а остальным девяти было выдано разрешение на пребывание в стране на других основаниях, пишет Yle.

*деятельность организации Свидетели Иеговы запрещена в России.