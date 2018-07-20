Российский миллиардер умер от инфаркта после известия о смерти сбитого им ребенка

Обстоятельства смерти российского миллиардера Игоря Неклюдова обрастают неожиданными подробностями. Оказалось, что мужчина умер вскоре после того, как стал участником ДТП.

Об этом пишет Life.

Неклюдов сдавал задним ходом и наехал на годовалого мальчика в туристическом комплексе "Заимка Плюснина" в Хабаровском крае. Инцидент произошел 17 июля. По словам очевидцев происшествия, травмы у ребёнка были не очень серьёзные.

"Из машины выскочили люди, тут же подошёл, по-моему, отец. Ребёнок к тому времени уже поднялся сам, я заметил, что у него немного разбиты колени", — приводит слова очевидца газета "Аргументы и факты".

Свидетель также рассказал, что после инцидента видел на месте "скорую" и узнал, что мальчика повезли на рентген, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. При этом отмечается, что Неклюдов сам проследил, чтобы ребёнку оказали должную медицинскую помощь.

Однако позже произошло необъяснимое.

Ряд местных изданий сообщили, что в больнице малышу диагностировали перелом основания черепа и другие не совместимые с жизнью травмы, а затем появилась информация, что ребёнок умер. Скорее всего, путаница возникла из-за того, что в этот день в Хабаровске произошло ещё одно ДТП с участием ребёнка того же возраста. Та, вторая история действительно закончилась трагически.

После того как предприниматель узнал о смерти ребёнка, ему стало плохо и он умер по дороге в больницу от инфаркта. Это случилось 19 июля.

По информации СМИ, которая появилась позднее, Неклюдов и вовсе не сбивал малыша. Отец ребёнка сообщил, что мальчик действительно просто упал около машины и с ним сейчас всё в порядке.

Игорь Неклюдов был председателем совета директоров строительной компании "Дальрео" — одного из самых крупных девелоперов в Хабаровске, которая работает с августа 1989 года, пишет РИА Новости. Согласно информации на сайте компании, у нее в управлении находятся несколько крупных бизнес-центров, сеть фитнес-клубов, несколько кинотеатров, туристический комплекс "Заимка", гостиница. Неклюдов также был учредителем местной телекомпании "Даль-ТВ", компании "Дальреострой", которая возводит в центре Хабаровска отель Hilton. Также "Дальрео" построила под Хабаровском речной порт с пограничным пунктом пропуска.



