Российский миллиардер умер от инфаркта после известия о смерти сбитого им ребенка
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Обстоятельства смерти российского миллиардера Игоря Неклюдова обрастают неожиданными подробностями. Оказалось, что мужчина умер вскоре после того, как стал участником ДТП.
Об этом пишет Life.
Неклюдов сдавал задним ходом и наехал на годовалого мальчика в туристическом комплексе "Заимка Плюснина" в Хабаровском крае. Инцидент произошел 17 июля. По словам очевидцев происшествия, травмы у ребёнка были не очень серьёзные.
"Из машины выскочили люди, тут же подошёл, по-моему, отец. Ребёнок к тому времени уже поднялся сам, я заметил, что у него немного разбиты колени", — приводит слова очевидца газета "Аргументы и факты".
Свидетель также рассказал, что после инцидента видел на месте "скорую" и узнал, что мальчика повезли на рентген, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. При этом отмечается, что Неклюдов сам проследил, чтобы ребёнку оказали должную медицинскую помощь.
Однако позже произошло необъяснимое.
Ряд местных изданий сообщили, что в больнице малышу диагностировали перелом основания черепа и другие не совместимые с жизнью травмы, а затем появилась информация, что ребёнок умер. Скорее всего, путаница возникла из-за того, что в этот день в Хабаровске произошло ещё одно ДТП с участием ребёнка того же возраста. Та, вторая история действительно закончилась трагически.
После того как предприниматель узнал о смерти ребёнка, ему стало плохо и он умер по дороге в больницу от инфаркта. Это случилось 19 июля.
По информации СМИ, которая появилась позднее, Неклюдов и вовсе не сбивал малыша. Отец ребёнка сообщил, что мальчик действительно просто упал около машины и с ним сейчас всё в порядке.
Игорь Неклюдов был председателем совета директоров строительной компании "Дальрео" — одного из самых крупных девелоперов в Хабаровске, которая работает с августа 1989 года, пишет РИА Новости. Согласно информации на сайте компании, у нее в управлении находятся несколько крупных бизнес-центров, сеть фитнес-клубов, несколько кинотеатров, туристический комплекс "Заимка", гостиница. Неклюдов также был учредителем местной телекомпании "Даль-ТВ", компании "Дальреострой", которая возводит в центре Хабаровска отель Hilton. Также "Дальрео" построила под Хабаровском речной порт с пограничным пунктом пропуска.
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