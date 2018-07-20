Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
21:05, 20 Июля 2018
фото: Типичный Хабаровск

Российский миллиардер умер от инфаркта после известия о смерти сбитого им ребенка

По теме

ВИДЕО: Петрозаводск опять затопило
20.07.18 16:34
Жители Перевалки жалуются на перебои с электричеством
20.07.18 14:34
Один человек погиб, второй госпитализирован после лобового столкновения под Петрозаводском
20.07.18 10:35
Все новости
Загрузка...

Обстоятельства смерти российского миллиардера Игоря Неклюдова обрастают неожиданными подробностями. Оказалось, что мужчина умер вскоре после того, как стал участником ДТП.

Об этом пишет Life.

Неклюдов сдавал задним ходом и наехал на годовалого мальчика в туристическом комплексе "Заимка Плюснина" в Хабаровском крае. Инцидент произошел 17 июля. По словам очевидцев происшествия, травмы у ребёнка были не очень серьёзные.

"Из машины выскочили люди, тут же подошёл, по-моему, отец. Ребёнок к тому времени уже поднялся сам, я заметил, что у него немного разбиты колени", — приводит слова очевидца газета "Аргументы и факты".

Свидетель также рассказал, что после инцидента видел на месте "скорую" и узнал, что мальчика повезли на рентген, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. При этом отмечается, что Неклюдов сам проследил, чтобы ребёнку оказали должную медицинскую помощь.

Однако позже произошло необъяснимое.

Ряд местных изданий сообщили, что в больнице малышу диагностировали перелом основания черепа и другие не совместимые с жизнью травмы, а затем появилась информация, что ребёнок умер. Скорее всего, путаница возникла из-за того, что в этот день в Хабаровске произошло ещё одно ДТП с участием ребёнка того же возраста. Та, вторая история действительно закончилась трагически.

После того как предприниматель узнал о смерти ребёнка, ему стало плохо и он умер по дороге в больницу от инфаркта. Это случилось 19 июля.

По информации СМИ, которая появилась позднее, Неклюдов и вовсе не сбивал малыша. Отец ребёнка сообщил, что мальчик действительно просто упал около машины и с ним сейчас всё в порядке.

Игорь Неклюдов был председателем совета директоров строительной компании "Дальрео" — одного из самых крупных девелоперов в Хабаровске, которая работает с августа 1989 года, пишет РИА Новости. Согласно информации на сайте компании, у нее в управлении находятся несколько крупных бизнес-центров, сеть фитнес-клубов, несколько кинотеатров, туристический комплекс "Заимка", гостиница. Неклюдов также был учредителем местной телекомпании "Даль-ТВ", компании "Дальреострой", которая возводит в центре Хабаровска отель Hilton. Также "Дальрео" построила под Хабаровском речной порт с пограничным пунктом пропуска.

По теме

ВИДЕО: Петрозаводск опять затопило
20.07.18 16:34
Жители Перевалки жалуются на перебои с электричеством
20.07.18 14:34
Один человек погиб, второй госпитализирован после лобового столкновения под Петрозаводском
20.07.18 10:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
20.07.2018, 09:01
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым
16.07.2018, 09:09
Аномальная жара задержится в Петрозаводске

Аналитика

18.07.2018 15:32
Обществоведение
Петросовет – за школу и садики 1
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»