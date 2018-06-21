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Новости. Происшествия
19:10, 21 Июня 2018

Российский ведущий погиб в отеле в Колумбии

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Посольство России в Колумбии подтвердило информацию о гибели российского ведущего Андрея Бородина в Колумбии.

"Его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — заявил пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов, передает РИА Новости.

По его словам, после приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.

"Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", — отметил дипломат.

Наумов также сообщил, что в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину.

Андрей Бородин был начинающим артистом, на личной странице молодого человека в Instagram выложены записи с его участием в телешоу на канале СТС Love, а также с выступлениями на концертах.

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