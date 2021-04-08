Рост эпидемии в Турции грозит коллапсом в туристической отрасли

Роспотребнадзор предупредил об опасности поездок в Турцию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, и теперь турфирмы боятся массовых отказов от туров.

Как сообщает "КоммерсантЪ", по словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, ситуация в Турции на данный момент похожа на Великобританию в конце 2020 года, когда некоторым странам пришлось приостанавливать сообщение с Королевством.

Число новых случаев заражения COVID-19 в Турции 6 апреля достигло 50 тыс., из них 75% — британский штамм. Власти ужесточают меры безопасности: закрывают рестораны, вводят комендантский час. Россияне привозят оттуда новые мутации коронавируса, предупреждают в Роспотребнадзоре. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".