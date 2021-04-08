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Рост эпидемии в Турции грозит коллапсом в туристической отрасли

Новости. Общество
08:54, 09 Апреля 2021
фото: © Виктор Борисов/ИТАР-ТАСС
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Роспотребнадзор предупредил об опасности поездок в Турцию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, и теперь турфирмы боятся массовых отказов от туров.

Как сообщает "КоммерсантЪ", по словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, ситуация в Турции на данный момент похожа на Великобританию в конце 2020 года, когда некоторым странам пришлось приостанавливать сообщение с Королевством.

Число новых случаев заражения COVID-19 в Турции 6 апреля достигло 50 тыс., из них 75% — британский штамм. Власти ужесточают меры безопасности: закрывают рестораны, вводят комендантский час. Россияне привозят оттуда новые мутации коронавируса, предупреждают в Роспотребнадзоре.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-04-09 10:57:07
Турецкая обслуга не нравится. Предпочитаю вышколенных молчаливых финнов.
кир
2021-04-09 09:47:06
Не печатаете. А как второй вариант? Не надо ездить в Турцию и обогащать страну, которая поставляет Украине беспилотники для войны в Донбассе. Кот сказал, что у нас в запасе ещё варианты есть. Но так нечестно.
Беня
2021-04-09 09:31:26
Щаз-з-з будут длинные выходные, москвичи вспомнят все отгулы, присовокупят к выходным, возьмут таксо (им не надо ночь пыхтеть на паравозе как карельцам) и рванут на три своих аэропорта прямо сразу после работы. :)
И всю эту новую модную заразу привезут к нам.
Отменять надо самолеты ОТМЕНЯТЬ :)
Горожанин
2021-04-09 09:26:23
Ничего не производящую отрасль не жалко.
наташка
2021-04-09 09:05:39
Либерда очень любит коллапс
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