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Рост общепита в Карелии сменился спадом несмотря на приток туристов

Новости. Общество
09:35, 01 Ноября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Рост оборота общественного питания, наблюдавшийся в Карелии в первой половине 2021 года, сменился спадом к началу осени.

Это следует из материалов Карелиястата о показателях отрасли. Они учитывают оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.

Оборот общепита падал в разгар туристического сезона — в июле, августе и сентябре, сократившись по итогам 3 квартала на 1,6% по сравнению со вторым кварталом.

 

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Комментарии

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Козьма
2021-11-01 09:47:04
У Карелиястата всегда так , лажа .
топка
2021-11-01 09:39:36
А нам то что?
Гость
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