Рост общепита в Карелии сменился спадом несмотря на приток туристов

Рост оборота общественного питания, наблюдавшийся в Карелии в первой половине 2021 года, сменился спадом к началу осени.

Это следует из материалов Карелиястата о показателях отрасли. Они учитывают оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.

Оборот общепита падал в разгар туристического сезона — в июле, августе и сентябре, сократившись по итогам 3 квартала на 1,6% по сравнению со вторым кварталом.