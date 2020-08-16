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Рост производства и числа рабочих мест запланирован на заводе "ЭФЭР" в Петрозаводске

Новости. Общество
12:25, 17 Августа 2020
фото: официальный сайт ООО "ЭФЭР"
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Завод пожарной робототехники ООО "ЭФЭР" планирует расширение производства, поэтому ему требуются дополнительные рабочие руки.

Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Владимир Мусийчук на ярмарке вакансий, организованной Управлением труда и занятости Карелии.

"Задача мероприятия - подобрать потенциальных кандидатов для пополнения коллектива. Нам нужны как рабочие, так и инженеры: у завода есть на ближайшие два года планы по увеличению объемов производства", - сказал Мусийчук.

Какие вакансии открыты на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-08-17 14:59:18
Очередь большая, а РАБОЧИХ РУК днем с огнем не найти.
кир
2020-08-17 14:09:56
М что?
zanoza
2020-08-17 13:48:30
Это что на снимке очередь из желающих попасть на вакантные места? Вот что безработица творит с людьми.
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