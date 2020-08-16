Рост производства и числа рабочих мест запланирован на заводе "ЭФЭР" в Петрозаводске

Завод пожарной робототехники ООО "ЭФЭР" планирует расширение производства, поэтому ему требуются дополнительные рабочие руки.

Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Владимир Мусийчук на ярмарке вакансий, организованной Управлением труда и занятости Карелии.

"Задача мероприятия - подобрать потенциальных кандидатов для пополнения коллектива. Нам нужны как рабочие, так и инженеры: у завода есть на ближайшие два года планы по увеличению объемов производства", - сказал Мусийчук.

Какие вакансии открыты на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".