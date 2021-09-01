Рост цен на бензин АИ-95 в Петрозаводске остановился перед «психологическим» рубежом

Стоимость бензина в Петрозаводске после продолжительного роста в конце августа закрепилась на уровне, достигнутом в начале месяца.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 24 по 30 августа.

Средняя цена на бензин АИ-92 перестала расти на отметке 46 рублей 74 копейки за литр, АИ-98 — 56 рублей 92 копейки.

Стоимость АИ-95 пока не преодолела рубеж в 50 рублей за литр и стабилизировалась на уровне 49 рублей 45 копеек.

Вместе с тем, в конце августа продолжилось подорожание дизельного топлива. За неделю средняя цена на него выросла до 52 рублей 70 копеек — этона 0,3% больше, чем неделей ранее.