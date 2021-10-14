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Рост цен на бензин в Петрозаводске не останавливается

Новости. Общество
10:18, 14 Октября 2021
фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

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Стоимость бензина и дизельного топлива в Петрозаводске в очередной раз выросла за последнюю неделю.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 5 по 11 октября.

АИ-92 подорожал за неделю на 2 копейки — до 47 рублей 09 копеек за литр.

Цена на АИ-95 выросла до 49 рублей 74 копеек — это на 13 копеек больше, чем неделей ранее.

Стоимость АИ-98 выросла на 7 копеек — до 56 рублей 79 копеек за литр.

Дизельное топливо подорожало до 52 рублей 50 копеек (рост на 2 копейки).

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Комментарии

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User
2021-10-14 10:30:10
Стабильность, однако. За нее три дня в ЦИрКе каруселили.
Эксперд
2021-10-14 10:40:03
User, финляндские СМИ сообщают, что в ноябре Россия прекращает перевозки древесины в Финляндию Довыделывались с санкциями.
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