Рост цен на продукты связан не только с курсом валют, объяснили в Нацбанке Карелии

Подорожание продуктов питания связано с курсом валют, плохой погодой и подорожанием электроэнергии.

Об этом говорится в комментарии о динамике цен в Карелии в ноябре, подготовленном региональным Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национальным банком по Республике Карелия.

По данным Нацбанка, рост цен на продовольственные товары в ноябре составил 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

На продовольственную инфляцию повлияло, в том числе, "увеличение в продажах доли импортных овощей, поставляемых по более высоким ценам в связи с ослаблением рубля", говорится в комментарии.

Курс валют повлиял также на продукцию российских товаропроизводителей.

"Дополнительное влияние на цены оказало увеличение издержек российских тепличных комбинатов вследствие удорожания импортных семян огурцов", - пояснили в Нацбанке.

Причем тут электроэнергия и плохая погода, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".