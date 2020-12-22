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Рост цен на продукты связан не только с курсом валют, объяснили в Нацбанке Карелии

Новости. Общество
12:45, 23 Декабря 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Подорожание продуктов питания связано с курсом валют, плохой погодой и подорожанием электроэнергии.

Об этом говорится в комментарии о динамике цен в Карелии в ноябре, подготовленном региональным Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национальным банком по Республике Карелия.

По данным Нацбанка, рост цен на продовольственные товары в ноябре составил 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

На продовольственную инфляцию повлияло, в том числе, "увеличение в продажах доли импортных овощей, поставляемых по более высоким ценам в связи с ослаблением рубля", говорится в комментарии.

Курс валют повлиял также на продукцию российских товаропроизводителей.

"Дополнительное влияние на цены оказало увеличение издержек российских тепличных комбинатов вследствие удорожания импортных семян огурцов", - пояснили в Нацбанке.

Причем тут электроэнергия и плохая погода, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жора
2020-12-23 15:36:15
У нас рост цен "регулируется" на пресс-конференции, сах.песок был летом 30 р. за кг, теперь 46, это уже с "понижением", вчера по 57 ещё был....всего на 50% и повысил "гарант", правда сам он это не поймёт, ясен пень....
баян
2020-12-23 14:13:19
А как вы все красиво врете! Шеф говорит что у нас импортозамещения а вы все по старинке лапшу на уши вешаете
User
2020-12-23 13:31:48
Рост цен связан не с чем, а с кем. Но он всегда не при чем.
кир
2020-12-23 13:42:12
Усер, следи за лестницей и вора не упусти.
User
2020-12-23 13:57:28
Он в бункере. Хва кота смешить!
Задумчивый
2020-12-23 12:57:44
Если страна на нефтяной и газовой игле уже 20 лет, да повышение стоимости электроэнергии.....ну смешно обсуждать очевидное...
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