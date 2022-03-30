Рост цен на сахар в Карелии не прекращается

Сахар-песок в Карелии подорожал за неделю на 7,1% — это произошло четвертый раз с начала марта.

О росте цен говорят результаты мониторинга, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

Если в начале месяца средняя стоимость сахара поднялась до 70 рублей, а 18 марта достигла 78 рублей 45 копеек, то по состоянию на 25 марта эта сумма составила уже 83 рублей 98 копеек.

Ранее антимонопольная служба сообщила, что проводит проверки на предмет картельного сговора в отношении крупнейших производителей сахара. Руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин заявил, что допускает возможность создания искусственного дефицита.