Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Направлено в суд дело о хищении денег на строительство перинатального центра в Петрозаводске
31.03.2022 17:52
Финны смотрят на НАТО
31.03.2022 12:59
В Петрозаводске продавец постельного белья встала на колени перед 90-летней бабушкой, заплакала и обокрала ее
31.03.2022 15:18
Глава Карелии объяснил, почему для Петрозаводска решили закупать троллейбусы, а не электробусы
31.03.2022 16:40

Рост цен на сахар в Карелии не прекращается

Новости. Общество
06:40, 01 Апреля 2022
фото: © Lori

Новости партнеров

Сахар-песок в Карелии подорожал за неделю на 7,1% — это произошло четвертый раз с начала марта.

О росте цен говорят результаты мониторинга, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

Если в начале месяца средняя стоимость сахара поднялась до 70 рублей, а 18 марта достигла 78 рублей 45 копеек, то по состоянию на 25 марта эта сумма составила уже 83 рублей 98 копеек.

Ранее антимонопольная служба сообщила, что проводит проверки на предмет картельного сговора в отношении крупнейших производителей сахара. Руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин заявил, что допускает возможность создания искусственного дефицита.

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
30.03.2022, 16:32
Еще один боец из Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Аналитика

Сегодня 06:44
Тема недели
Они стояли за школу
Укутанные в пуховые платки, с термосами в руках родители будущих первоклассников в Петрозаводске ведут ночное дежурство на морозе, чтобы записать своих детей в школу – в электронную очередь никто не верит.
Финны смотрят на НАТО
31.03.2022 12:59
Движение вверх. Как работают социальные лифты в «Социальных аптеках»
30.03.2022 09:06
«Абсолютно не бедный человек»
29.03.2022 15:30
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022 15:19
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2022 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.