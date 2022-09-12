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Рост заболеваемости ОРВИ и ковидом зафиксирован в Карелии

Новости. Общество
08:20, 13 Сентября 2022
фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Карелии.

В Карелии на 12 сентября лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 147478 человек, из них дети до 17 лет — 19468 (13,2%), лица старше 65 лет — 24456 (16,6%). Об этом информирует Роспотребнадзор.

«За 36 неделю зарегистрировано 2270 случая заболеваний Covid-19,  по сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 4,8%. Рост числа заболевших отмечается в возрастных группах 7-14 лет, 18-39 лет. В республике средний показатель тестирования в неделю составляет — 208,1 на 100 тыс. населения», — говорится в сообщении.

В Карелии зарегистрировано 4864 случая заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения превышает эпидемический порог на 40,3%, за счет возрастной группы 15 лет и старше. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 40,3%, заявили в Роспотребнадзоре.

Превышение среднемногонедельного уровня, рассчитанного за 10 лет, отмечается в Беломорском (+1,7 раз), Кемском (+1,6 раз), Кондопожском (+2,7 раз), Лахденпохский (+1,8 раз), Лоухском (+1,6 раз), Медвежьегорском (+2,4 раз), Олонецком (+ 2,5 раз), Питкярантском (+2,5 раз), Прионежский (+1,7 раз), Пряжинском (+1,6 раз), Пудожском (+2,9 раз), Сегежском (+3,6 раз), Суоярвском (+1,5 раз) районах, в Костомукше (+2,4 раз) и в Петрозаводске (+1,5 раз).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2015 случаев заболевания ОРВИ. Это выше эпидемического порога на 32,5%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 12,1%.

За минувшую неделю выделены вирусы парагриппа. Вирусы гриппа не обнаружены. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ  за прошедшую неделю 22 человека.

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