Рост зарплат жителей Карелии не поспевает за ценами: на сколько упали реальные заработки

Реальная зарплата жителей Карелии в 2022 году снизилась, в среднем, на 3,7%, несмотря на рост номинальных заработков.

Об этом говорится в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении республики в первом полугодии. В документе приведена статистика о размере средней зарплаты за январь–май 2022 года.

Среднемесячная начисленная зарплата за этот период превысила 57 тыс. рублей, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но этот рост «съела» инфляция, которая превысила 15%, поэтому реальная зарплата сократилась на 3,7%.