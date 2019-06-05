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Новости. Общество
13:13, 05 Июня 2019
фото: Антон Юшко / Рускеала

"Ростелеком" провел Интернет в глухие уголки Карелии

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"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи в сфере туризма для привлечения клиентов и увеличения прибыли.

В сезон отпусков и каникул, с наступлением лета активно развивается туристическая отрасль. И перед представителями туристической индустрии стоит важная задача – привлечь как можно больше клиентов. Прекрасного местоположения и достопримечательностей недостаточно. Туристу должно быть комфортно. Чтобы он мог быть на связи, общаться с друзьями и родными во время отпуска, смотреть телевизор во время пребывания в номере, должен быть уверен в безопасности и качестве.

Для этого представители туристического сектора обращаются к компании "Ростелеком" за услугами. 

Отправляясь отдыхать, идя в ресторан, в музеи, парки, очень важно иметь выход в Интернет. Особенно если говорить о глухих уголках Карелии, где нет мобильной связи.

В прошлом году "Ростелеком" подключил к свободному Wi-Fi государственный заповедник "Кивач" и смотровую площадку горного парка "Рускеала". Также компания организовала Wi-Fi для постояльцев гостиницы "Piter Inn" и туристической базы "Ладожская усадьба".

Подробнее об услугах "Ростелекома" читайте здесь.

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