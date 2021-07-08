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Ростом цен на стройматериалы займется антимонопольная служба

Новости. Общество
08:59, 09 Июля 2021
фото: pixabay

ФАС России поручила своим территориальным органам, в том числе в Карелии проверить крупные строительные организации и производителей стройматериалов из-за продолжающегося роста цен.

Об этом говорится в сообщении ФАС в официальном Telegram-канале.

«ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов», — сказано в сообщении.

Причиной такого решения стало  повышение цен на рынке строительства и смежных рынках (бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция), отмечает Ф. С. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

«Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг», — добавили в ФАС.

Ранее депутаты парламента Карелии предположили, что рост цен может быть связан с картельным сговором производителей пиломатериалов.

На сколько они подорожали в республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-07-09 09:55:18
Пофиг от слова совсем. Не барское это дело.
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