Ростом цен на стройматериалы займется антимонопольная служба

ФАС России поручила своим территориальным органам, в том числе в Карелии проверить крупные строительные организации и производителей стройматериалов из-за продолжающегося роста цен.

Об этом говорится в сообщении ФАС в официальном Telegram-канале.

«ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов», — сказано в сообщении.

Причиной такого решения стало повышение цен на рынке строительства и смежных рынках (бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция), отмечает Ф. С. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

«Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг», — добавили в ФАС.

Ранее депутаты парламента Карелии предположили, что рост цен может быть связан с картельным сговором производителей пиломатериалов.

На сколько они подорожали в республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».