Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Новости по теме
Загрузка...
Следующая рабочая неделя будет праздничной и поэтому короткой.
Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России, пишет "Российская газета".
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.
Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник. А вообще в этом месяце отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.05.2019, 08:20
28.05.2019, 14:40
03.06.2019, 09:35
27.05.2019, 09:37
30.05.2019, 13:10
Аналитика
Сегодня 09:41
Капитал
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
31.05.2019 16:20
30.05.2019 15:20
27.05.2019 12:49
Чтиво
31.05.2019 17:20
Без политики
Советы врача Офтальмологического центра Карелии.
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
Сегодня 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии