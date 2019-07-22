Роструд назвал самые проблемные для трудоустройства регионы

В Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах зафиксированы наибольшие трудности по трудоустройству.

Проще всего найти работу в Дальневосточном федеральном округе, пишет "Коммерсантъ".

Самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа безработных к числу открытых вакансий) среди регионов:

Ингушетия – 118,4;

Чечня — 23,8;

Дагестан – 18,6;

Северная Осетия — 6,1;

Республика Тыва — 5,2.

Самые низкие показатели в Амурской области и Еврейском автономном округе — 0,1. В Москве коэффициент составляет 0,3, в области — 0,5.

Напомним, Росстат подсчитал, что доля работников в неформальной занятости за последний год выросла. Сейчас каждый пятый трудится вне юридически зарегистрированных предприятий. В частности, речь идет об индивидуальных предпринимателях и тех, кто работает по найму — репетиторах, сиделках, нянях, фермерах и так далее.