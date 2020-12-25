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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году

Новости. Общество
20:40, 25 Декабря 2020
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС
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В следующем году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная.

Об этом рассказали РИА Новости в Роструде.

Как отметили в ведомстве, из-за празднования 23 Февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля.

"Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", – пояснили в Роструде.

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 Марта. Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни придутся на следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В начале лета также будет короткая рабочая неделя. Это обусловлено празднованием Дня России (12 июня): праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник (14 июня).

Подчеркивается, что в начале ноября будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября). При этом выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Россиянам напомнили, что в первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.

В Роструде уточнили, что единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Последняя рабочая неделя завершится в четверг (30 декабря).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-25 21:27:50
либерде пофиг, ибо все равно работать не приучены. Бормочут какие-то стишки и ручонками жестикулируют - вот и вся их работа. Эталоны бесполезности для общества.
Гость
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