Росздравнадзор: обстановка на лекарственном рынке в России нормализуется

По данным Росздравнадзора, обстановка на рынке лекарственных препаратов в России стабилизируется, спрос на препараты снижается.

«Обстановка на лекарственном рынке постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на фармпрепараты снижается, что подтверждает и уменьшение количества обращений граждан», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, за последнюю неделю Росздравнадзором не получено ни одной жалобы на отсутствие в аптечных организациях страны лекарственных средств для лечения сахарного диабета.

В Росздравнадзоре напомнили, что для оперативного разрешения проблем, связанных с временным исчезновением определённого препарата на рынке, в ведомстве работает многоканальная бесплатная горячая линия. Росздравнадзор также указывает на возможность предварительного заказа лекарства в аптеках или же его поиска на специальных агрегаторах.

Ранее специалисты министерства здравоохранения Карелии рассказали, каких препаратов не хватает в розничной продаже и как решается эта проблема.