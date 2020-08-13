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Роженица с ребенком может уехать из перинатального центра Карелии на социальном транспорте

Новости. Общество
13:38, 14 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Руководитель перинатального центра Евгений Тучин рассказал об участии в федеральном проекте "Детство без опасности".

В минувший четверг, 13 августа, в Петрозаводске состоялась пресс-конференция, которая была посвящена старту в Карелии федерального проекта "Детство без опасности".

В рамках проекта в нашей республике будет реализовываться образовательная программа для родителей, обучающая правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе перинатального центра и роддомов, где новоиспеченным родителям будут объяснять и показывать, как использовать детские удерживающие устройства в автомобиле, как обеспечить безопасность при перевозке ребенка в машине с первых дней жизни.

Руководитель перинатального центра Карелии Евгений Тучин принял участие в мероприятии, отметив, что нет ничего дороже здоровья и жизни человека, тем более маленького ребенка.
И если и начинать говорить о профилактике дорожно-транспортного травматизма и рассказывать о средствах безопасности для детей в автомобилях, то начинать это надо делать именно в перинатальном центре, где взрослые воспринимают только что появившегося на свет ребенка по-особенному и используют информацию, касающуюся его безопасности, более эффективно.

При этом, как отметил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, также принимавший участие в дискуссии, что в перинатальный центр приезжают представительницы разных социальных слоев и у некоторых нет ни то чтобы автомобиля, но даже возможности заказать этот автомобиль с правильным детским автокреслом, чтобы доехать от роддома до дому.

"Выходит так, что им рассказали об автокреслах, а потом выпустили из роддома, а тут таксист без кресла, - сказал Сараев. - Какой-то когнитивный диссонанс получается".

Поддержал Сараева его помощник Геннадий Мазов, рассказав, что недавно они организовывали доставку мамы с малышом из перинатального центра в Пудожский район.
"Не все могут заказать такси, чтобы добраться домой из роддома, - заметил Мазов. – Наша задача – организовать комфортную и безопасную поездку роженицы в тот район, из которого она приехала. Первая поездка малыша должна быть безопасной, и хотелось бы, чтобы здесь работал социальный транспорт".

В ходе диалога выяснилось, что такой социальный транспорт в перинатальном центре имеется, но, правда, в количестве одной единицы.
"В перинатальном центре зачастую находятся пациентки из районов, - сказал Евгений Тучин. – Для тех, у кого возникают проблемы с транспортировкой, у нас есть социальный транспорт, который может доставить маму с ребенком домой бесплатно. Но пока у учреждения только одна спецмашина. Она была специально приобретена в 2019 году. На сегодняшний день было осуществлено пять выездов как в черте города, так и в районы".

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Комментарии

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однозначно
2020-08-14 14:13:09
Сколько пафоса. Раньше бабы в банях рожали, а нынче все из себя королевны. Лучше бы им о вреде курения лекции читали.
Гость
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