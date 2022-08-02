Розыск автомобиля, из лужи обрызгавшего пешехода, вызвал бурную реакцию в Петрозаводске

Поведение водителя автомобиля, который промчался по луже и обрызгал пешехода в Петрозаводске, стало поводом для оживленной дискуссии в соцсети.

Споры разгорелись в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, где было опубликовано обращение одной из подписчиц. Она попросила откликнуться свидетелей, видевших как 2 августа на улице Шотмана автомобиль окатил с ног до головы пешехода водой из лужи.

К этой записи прикреплена фотография машины виновника.

Среди участников обсуждения оказалось немало тех, кто вступился за водителя.

«Вы понимаете, что резкие манёвры могут повлечь ДТП? И еще, почему бы не спросить администрацию, почему после дождя у нас лужи, причём, часто в одних и тех же местах, несмотря на то, что ремонт этого участка был, и не раз? Где ливневка?», — написал один из подписчиков.

«Все вопросы должны быть адресованы к службам, отвечающим за ливневки, весь город становится морем во время дождя», — поддержал его другой участник.